Итоги всеармейского конкурса «Дорожный патруль» подвели в Подмосковье
Спустя девять этапов, лучшими стали военнослужащие Западного военного округа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Разгон с экстренным торможением и экстремальная параллельная парковка - в Московской области состоялось закрытие шестого всеармейского конкурса «Дорожный патруль».
У десяти команд позади девять этапов соревнований. Лучшими стали военнослужащие Западного военного округа (ЗВО).
На втором месте 100 военная автомобильная инспекция из Москвы. На третьем - команда Центрального военного округа (ЦВО). Впереди участие в международном этапе конкурса «АрМИ-2022».