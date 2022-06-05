В ДТП под Астраханью погиб начальник отдела местной полиции

Отмечено, что для того, чтобы избежать столкновения с «ГАЗ-3110», водитель Opel Astra выехал на встречную полосу, столкнувшись с машиной начальника отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани.

© Видео: Подслушано Астрахань, ВКонтакте © Фото: Подслушано Астрахань, ВКонтакте

На автотрассе Астрахань-Марфино произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погиб начальник отдела полиции №1 УМВД России по городу Астрахань, еще пять человек пострадали.

Сообщается, что в Володарском районе на автодороге столкнулись автомобили марки Opel Astra и Lada Vesta. Так, водитель «ГАЗ-3110» не уступил дорогу Opel Astra, в то время как тот ехал по главной дороге. Водитель автомобиля Opel предпринял попытку избежать столкновения.

Для этого водитель выехал на встречную полосу, где произошло его столкновение со служебным автомобилем Lada Vesta. За рулем данного автомобиля был начальник отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на источник в региональном УМВД.

«В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте. Пассажир Lada, водитель Opel (22-летняя женщина) и его пассажиры - три девушки 2004 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение», - информирует агентство.

Ранее были опубликованы кадры с места ДТП на Садовом кольце. Так, в воскресенье там столкнулись две иномарки. Авария произошла на пересечении с Комсомольским проспектом.