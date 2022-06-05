За мужество и отвагу: в госпитале Вишневского вручили награды отличившимся в спецоперации

Генерал-лейтенант Александр Матовников поблагодарил военнослужащих за героизм, мужество и отвагу и пожелал скорейшего возвращения в строй ВС РФ.

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Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Матовников в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине.

«От руководства Министерства обороны России, от себя лично благодарю вас за героизм, мужество и отвагу, которую вы проявили при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», - сказал он во время вручения госнаград.

Российским военным были вручены такие награды, как Орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия, медали «За отвагу», «Суворова» и «Жукова».

После выписки из медучреждения военнослужащие ВС РФ будут отправлены на реабилитацию в ведомственные медицинские центры и санатории для полного восстановления.

Ранее военнослужащих Центрального военного округа наградили за проявленные мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине. Награды отличившимся военным вручил начальник штаба военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Михаил Теплинский.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.