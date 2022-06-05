Армия Армия Армия

За мужество и отвагу: в госпитале Вишневского вручили награды отличившимся в спецоперации

Максим Крюков
06:00 05.06.2022
Генерал-лейтенант Александр Матовников поблагодарил военнослужащих за героизм, мужество и отвагу и пожелал скорейшего возвращения в строй ВС РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Матовников в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине.

«От руководства Министерства обороны России, от себя лично благодарю вас за героизм, мужество и отвагу, которую вы проявили при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции», - сказал он во время вручения госнаград.

Российским военным были вручены такие награды, как Орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, знак отличия ордена Святого Георгия, медали «За отвагу», «Суворова» и «Жукова».

После выписки из медучреждения военнослужащие ВС РФ будут отправлены на реабилитацию в ведомственные медицинские центры и санатории для полного восстановления.

Ранее военнослужащих Центрального военного округа наградили за проявленные мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине. Награды отличившимся военным вручил начальник штаба военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Михаил Теплинский.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 В стране и мире
Видео
Командующий РВСН: 95% группировки находится в постоянной боевой готовности
05:00 Армия
Видео
Российские военнослужащие доставили гумпомощь в освобожденный Красный Лиман
03:40 В стране и мире
Видео
Каракаев объяснил, почему стране одновременно необходимы «Сармат» и «Авангард»
03:35 В стране и мире
Видео
Командующий РВСН рассказал, когда первый полк «Сарматов» встанет на боевое дежурство
01:42 В стране и мире
Митингующие в Риме призвали расследовать преступления ВСУ в Донбассе
Популярное
Спикер парламента Венгрии выразил обеспокоенность душевным состоянием Зеленского
Эксперт назвал признак, выдающий опасную для здоровья черешню
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Врач назвал условие для начала эпидемии оспы обезьян
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
МО РФ: Киев снимает постановочные видео о якобы эффективном применении западного оружия
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.