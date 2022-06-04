Армия Военнослужащих ЦВО наградили за мужество и героизм в ходе спецоперации Награды отличившимся военным вручил начальник штаба военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Михаил Теплинский. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО) вручили награды. Кадры награждения опубликовало Минобороны России. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «Суворова», «Жукова» отличившимся военным вручил начальник штаба военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Михаил Теплинский. Боевые государственные награды получили военнослужащие авиационных, танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. «На вас равняются все остальные. Вы делаете качество выполнения задач. Спасибо вам за вашу работу», - обратился Теплинский к военнослужащим. Ранее в Минобороны России рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации. В частности, бойцам удалось отбить натиск украинских националистов, удерживая стратегических важный объект. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика