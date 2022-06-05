Осознание конца: почему ВСУ и нацбаты предпочитают бегство с поля боя

В своих обращениях к власти и общественности солдаты ВСУ говорят о больших потерях и невозможности вести боевые действия.

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Чем дальше продвигаются союзные войска, тем меньше энтузиазма и желания отстаивать независимость Украины у бойцов ВСУ и националистов. Моральный настрой некогда бравых нацбатов - стремится к нулю. Причины тому и позор «Азовстали», и общий перелом ситуации на Донбасском направлении.

Украинские солдаты обращаются за помощью к общественности в надежде, что те повлияют на командиров, которые отдают преступные приказы, отправляя резервистов под артобстрелы.

«Мы несем большие потери, убитыми и ранеными. За последние четыре дня, по данным наших медиков, потери составили 80 человек, а по нашим данным, убитых намного больше. Также есть без вести пропавшие и пленные. Тех, кто пытаются сказать правду, забирают в неизвестном направлении», - говорится в обращении украинских военнослужащих.

Перечень жалоб украинских военных солидный: им не хватает продовольствия, медикаментов и боеприпасов, не на чем передвигаться, дать отпор тяжелой технике и артиллерии тоже не возможно, оружие устарело, в тылу их не прикрывают.

Все это заставило задуматься о своих перспективах и иностранных наемников всех мастей, которые еще недавно слетались на Украину. В российском министерстве обороны заявили - большая часть солдат удачи уничтожена российскими войсками и нашим высокоточным оружием. Остальные, в случае их захвата, на статус военнопленных могут даже не рассчитывать. Иностранные гости полетели обратно - жизнь дороже.

Подробнее о панических настроениях солдат вооруженных сил Украины и о ситуации на фронтах - в репортаже Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».