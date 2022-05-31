Тайник или бомбоубежище: кадры из подвала офиса Красного Креста в Мариуполе

В подвальных помещениях была обнаружена система тоннелей и комнат с оборудованными спальными местами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В ходе обследования брошенного офиса Международного комитета Красного Креста в Мариуполе, съемочная группа «Звезды» спустилась в подвальные помещения. Туда вела тяжелая бронированная дверь, которая с трудом поддалась.

Внизу располагались комнаты, с оборудованными спальными местами. Всюду запах гари и пепел, как будто в помещении что-то сжигали, пытаясь уничтожить документы.

Похоже, что подвал строили изначально, как бомбоубежище или бункер. Тут нет привычных для подвальных помещений коммуникаций. В стене обнаружен проем, служащий входом в разветвленную систему тоннелей. Ранее, при обследовании помещений МККК были обнаружены документы, методички, карты и респираторы.