Бодрый старт лета: в Петербурге прошел первый ночной велозаезд «Лиги Героев»

На выбор организаторы предлагали три варианта трассы - для новичков, для тех, кто уже уверенно преодолевает большие расстояния, и для опытных велогонщиков.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Санкт-Петербурге состоялся первый ночной велозаезд от «Лиги Героев» – La Strada. Около 2 000 спортсменов проехало по историческим маршрутам Северной столицы, свободным от автомобильного движения.

Принять участие мог любой желающий старше 18 лет. На выбор организаторы предлагали три формата - для новичков, для тех, кто уже уверенно преодолевает большие расстояния, и для опытных велогонщиков.

Также в велозаезде приняли участие официальные лица города и заслуженные спортсмены. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский лично проехал по одной из трасс, которая проходила по центральным набережным города на Неве.

«В Санкт-Петербург пришло лето, пришли белые с ночи и вместе с ними пришли новые форматы проведения соревнований. Спортивный праздник проводится и вечером, чтобы насладиться вечерними видами Петербурга и белыми ночами», - сказал он.

Заслуженный мастер спорта России Вячеслав Малафеев проехал 20 километров дистанции.

«Я приехал участвовать в короткой дистанции не для постановки рекордов, а для удовольствия, насладиться вечерним городом и невероятной атмосферой», - поделился впечатлениями спортсмен.

Всем кто, кто финишировал, вручили памятные медали. А победителей и призеров в каждой категории организаторы наградили кубками и подарками от партнеров. La Strada собрала единомышленников в субботний вечер и дала бодрый старт лета в Петербурге.

Накануне десятки тысяч россиян стали участниками юбилейного, десятого забега «Гонка героев». Он стартовал по всей стране – от Петербурга до Владивостока.