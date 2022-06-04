Ксения Шойгу рассказала, какой приз получит победитель «Гонки героев»

В Москве соревнования проходят в Парке Победы. На трассу протяженностью пять километров вышли около тысячи человек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Десятки тысяч россиян стали участниками юбилейного, десятого забега «Гонка героев». Он стартовал по всей стране – от Петербурга до Владивостока.

Спортсмены преодолевают полосу препятствий – рукоходы, переправы, рвы и поля с колючей проволокой. В Москве соревнования проходят в Парке Победы. На трассу протяженностью пять километров вышли около тысячи человек.

По словам руководителя проекта «Лига героев» Ксении Шойгу, впервые в этом году был создан призовой фонд.

«Призовой фонд порядка 400 тысяч рублей. Это достаточно серьезные деньги, которые позволят нашим спортсменам готовиться и становиться лучше, потому что мы одни из сильнейших атлетов в этом виде спорта. А все остальные участники получат хорошее настроение и жетончик», - сказала она.

А 22 мая в России прошел крупнейший в мире полумарафон «ЗаБег.РФ». В этом году мероприятие стало самым масштабным в своей истории: 11 часовых поясов, четыре дистанции, которые участники выбирают в зависимости от уровня подготовки. Тысячи участников, несмотря на разницу в часовых поясах, смогли выйти на старт одновременно - в 9 часов утра по московскому времени.