Мужчина выжил после прямого попадания молнии в Индонезии

В Индонезии молния ударила в охранника, когда он обходил территорию с зонтом во время дождя. Момент прямого попадания электрического разряда попал на камеру видеонаблюдения. Кадры появились в соцсети Telegram.

На видеозаписи видно, что молния попала прямо в зонт идущего мужчины, после чего он упал. К пострадавшему сразу же подбежали коллеги.

Как сообщает портал News.Fox24 имя охранника Абдул Росид, ему 35 лет. Ему удалось выжить благодаря интенсивному лечению в больнице.

Напомним, в июле от удара молнии погибли два человека под Екатеринбургом.