ВОЗ назвала количество инфицированных оспой обезьян

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Всемирная организация здравоохранения располагает данными о 780 подтвержденных случаях инфицирования оспой обезьян. Такое сообщение распространила пресс-служба организации.

«С 13 мая 2022 г. по 2 июня 2022 г. в ВОЗ было зарегистрировано или выявлено 780 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян в 27 государствах-членах в четырех регионах ВОЗ, не являющихся эндемичными по вирусу оспы обезьян», - говорится в сообщении.

Пока эксперты ВОЗ оценивают риск пандемии как умеренный, отмечается в сообщении. О первом случае инфицирования оспой обезьян в Европе сообщили медицинские власти Великобритании в начале мая. После этого, число больных постоянно растет.

На территории России, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, экзотический вирус пока не зафиксирован. Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов предупредил, что эпидемия оспы обезьян возможна, если вызывающий заболевание вирус сможет передаваться воздушно-капельным путем. Такое в теории может произойти в результате мутации вируса. Пока путь передачи оспы - контактно-бытовой, уточнил специалист.

По словам Жемчугова, эпидемию можно предупредить, если начать быстро вакцинировать людей по эпидемическим показаниям. В частности, сотрудников лабораторий Роспотребнадзора и врачей, которые будут контактировать первыми с возможными больными в России, отметил он. Прививка от натуральной оспы будет эффективна и от оспы обезьян, считает врач.