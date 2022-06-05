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Врач назвал условие для начала эпидемии оспы обезьян

Анна Касаткина
02:31 05.06.2022
Эпидемию можно предупредить, если начать быстро вакцинировать людей, отметил специалист.
Врач назвал условие для начала эпидемии оспы обезьян
© Фото: Eduardo Parra, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Эпидемия оспы обезьян возможна, если вызывающий заболевание вирус сможет передаваться воздушно-капельным путем в результате мутации. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Эпидемия может случиться, если обезьянья оспа вдруг приобретет возможность передаваться воздушно-капельным путем от человека человеку», - сказал он в беседе с ТАСС.

Такое в теории может произойти в результате мутации вируса, отметил Жемчугов. Пока же, уточнил специалист, путь передачи оспы - контакно-бытовой.

По словам Жемчугова, эпидемию можно предупредить, если начать быстро вакцинировать людей по эпидемическим показаниям. В частности, сотрудников лабораторий Роспотребнадзора и врачей, которые будут контактировать первыми с возможными больными в РФ, отметил он. Прививка от натуральной оспы будет эффективна и от оспы обезьян, напомнил Жемчугов.

Количество заразившихся оспой обезьян в мире в настоящий момент насчитывает более 900 человек, согласно интерактивной карте американского медицинского регулятора CDC, собирающего официальные данные из открытых источников. Ранее рекомендации по борьбе с заболеванием опубликовали в Великобритании.

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