Эксперт предупредил о падении «карточного домика» в экономике США

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Независимый промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов в беседе со «Звездой» рассказал о рисках для экономики Соединенных Штатов, которые могут возникнуть на фоне антироссийских санкций.

«С одной стороны американский фондовый рынок перегрет, с другой стороны в экономике США отмечаются довольно высокие проблемы. В частности, высокие цены на минеральное удобрение и на продукты питания. Плюс у них довольно высокие цены на бензин и дизельное топливо, чего давно уже не было», - объяснил он.

Экономист отметил, что в связи с такой тревожной ситуацией федеральная резервная система Штатов собирается сократить объемы выпуска новых денег, снизить темпы их печатания.

«Это делается для того, чтобы чуть-чуть охладить потребительские цены. Одновременно с этим федеральная система будет ужесточать кредитование, и вот по замыслу ее руководства это позволит бороться с инфляцией. Но есть опасения, что такой подход приведет к обратной реакции», - заявил Хазанов.

По словам эксперта, возможен обвал фондового рынка, также может начать испытывать проблемы банковская система США, из-за чего начнется падение «карточного домика».

«Рецессия в США может перерасти в полноценный глобальный экономический кризис, даже масштабов 2008 года... Россию сейчас фактически исключают из мировой системы, и вот эти санкции лупят по США, по Европе - по кому только ни лупят», - предупредил он.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пожелал предпринимателю и основателю SpaceX Илону Маску «всего наилучшего» в полете на Луну, ответив таким образом на его пессимистичные высказывания о будущем американской экономики.