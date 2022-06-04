В ожидании нового штамма: глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 далека от завершения

По словам Тедроса Аданома Гебрейесус, вакцины могут оказаться бесполезными с появлением нового штамма.

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В ВОЗ считают реальной угрозу появления нового, более опасного штамма коронавируса. Об этом на конференции по безопасности Globsek-2022 в Братиславе заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сохраняется реальная и явная угроза появления нового, более вирулентного варианта (коронавируса. - Прим.ред.), способного избегать воздействия наших вакцин», - цитирует его ТАСС.

По его словам, ВОЗ обеспокоена тенденциями в некоторых регионах. Так, растет число случаев COVID-19 с летальным исходом в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе. В Америке увеличивается как число заболевших, так и скончавшихся от ковида. Гебрейесус подчеркнул, что говорить об окончании пандемии еще рано.

Глава ВОЗ добавил, что будущие варианты вируса однозначно будут более заразны, но насколько суровы они будут с точки зрения тяжести заболевания предсказать нельзя.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что в стране может вновь начать расти число случаев заражения штаммом COVID-19 «дельта». Это возможно в случае ослабления у людей иммунитета к нему, пояснила она.