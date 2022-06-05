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СМИ сообщают об эвакуации более 300 горняков из-за пожара на руднике в Норильске

Виктория Ивашечкина
14:13 05.06.2022
Утверждается, что ЧП произошло на глубине несколько сотен метров из-за замыкания на погрузочной технике.
СМИ сообщают об эвакуации более 300 горняков из-за пожара на руднике в Норильске
© Фото: Пресс-центр главного упревления МЧС РФ
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На руднике «Комсомольский» в Норильске произошел пожар. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Пожар произошел на глубине несколько сотен метров из-за замыкания на погрузочной технике. Проводится эвакуация более 300 горняков», - цитирует агентство слова источника.

При этом ГУ МЧС по Красноярскому краю подтвердило эвакуацию работников рудника. Утверждается, что в ведомстве заявили об отсутствии пострадавших в результате инцидента. Также сообщается, что задымление произошло на одном из горизонтов погрузочно-доставочной машины. Работа на руднике на данный момент приостановлена.

В мае на шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар. Утверждалось, что пострадавших в результате происшествия нет. На месте ЧП работали три отделения волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) и оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны».

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