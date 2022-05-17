В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Горный удар произошел на шахте «Таштагольская» в Кузбассе

Максим Крюков
12:13 17.05.2022
В настоящее время проводится эвакуация горняков.
Горный удар произошел на шахте «Таштагольская» в Кузбассе
© Фото: Unsplash
Читайте нас на:

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар, в данный момент проводится эвакуация. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию предприятия.

«На одном из горизонтов шахты зафиксирован горный удар, в забое остаются 98 горняков, порядка 140 выведено на поверхность, остальных выводят», - приводит слова собеседника агентство.

Как утверждает администрация шахты, пострадавших в результате происшествия нет.

«Все шахтеры выведены на поверхность, пострадавших нет. На месте работают три отделения волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) и оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны», - сообщили «Звезде» в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области.

В конце прошлого месяца стало известно, что в результате аварии на шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области погиб один человек. В МЧС РФ сообщили, что на аварийном участке находилось 11 человек - 10 самостоятельно вышли, один погиб.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:26 В стране и мире
Песков назвал воровством возможную передачу Украине замороженных российских активов
13:15 В стране и мире
Видео
В Мытищах два человека пострадали при взрыве выстрела от гранатомета в автомобиле
13:04 В стране и мире
Видео
«Потомки древних укров»: эксперт рассказал о безумных идеях украинских националистов
13:03 В стране и мире
Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении взяток
12:53 Армия
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Популярное
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Сдавшийся в плен британский наемник раскрыл подробности пребывания в Буче
Видео
Эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв» отправили в войска
Видео
«Якобы на исторической основе»: эксперт рассказал, как формировался украинский национализм
Собянин заявил, что в Москве возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
Видео
Опубликованы кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.