Горный удар произошел на шахте «Таштагольская» в Кузбассе

В настоящее время проводится эвакуация горняков.

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На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар, в данный момент проводится эвакуация. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию предприятия.

«На одном из горизонтов шахты зафиксирован горный удар, в забое остаются 98 горняков, порядка 140 выведено на поверхность, остальных выводят», - приводит слова собеседника агентство.

Как утверждает администрация шахты, пострадавших в результате происшествия нет.

«Все шахтеры выведены на поверхность, пострадавших нет. На месте работают три отделения волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) и оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны», - сообщили «Звезде» в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области.

В конце прошлого месяца стало известно, что в результате аварии на шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области погиб один человек. В МЧС РФ сообщили, что на аварийном участке находилось 11 человек - 10 самостоятельно вышли, один погиб.