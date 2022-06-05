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Митингующие в Риме призвали расследовать преступления ВСУ в Донбассе

Максим Крюков
01:42 05.06.2022
Пришедшие на митинг также требовали выхода Италии из НАТО и прекращения отправки вооружений на Украину.
Митингующие в Риме призвали расследовать преступления ВСУ в Донбассе
© Фото: Xu Nizhi, Xinhua,Global Look Press
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В центре Рима прошел митинг, в ходе которого протестующие начали собирать подписи за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием провести расследование преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной республики с 2014 года. С таким заявлением выступил организатор акции Амедео Авондет.

Активист отметил, что в шествии на одной из площадей Рима приняли участие около тысячи человек. Они призывали к выходу Италии из Североатлантического альянса и прекращению поставок вооружений на Украину.

«Учитывая, что сегодня было плюс 33, я не ожидал, что будет столько людей. Мы заявили о необходимости выйти Италии из безумия экономической войны со снятием санкций. А отправка оружия только подпитывает конфликт», - приводят его слова РИА Новости.

Он также добавил, что разрешение конфликта в ДНР возможно с привлечением ООН после того, как Россия снова будет включена в международную политику.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что план Италии по урегулированию обстановки на Украине был составлен без опоры на реалии конфликта. Кроме того, политик в качестве минусов выделил предложения Италии по Крыму и Донбассу, которые авторы инициативы видят в составе Украины в статусе автономий.

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