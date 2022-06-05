СМИ Греции узнали о планах властей отправить Украине «огромное количество» оружия

В пакет военной помощи, в частности, войдут 20 тысяч автоматов Калашникова, 122 бронированные машины пехоты БМП-1.

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По имеющейся информации pronews.gr, в пакет военной помощи войдут: 122 бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тысяч снарядов 73 мм; 2,1 тысячи реактивных снарядов 122 мм; 20 тысяч автоматов Калашникова АК-47; 60 ПЗРК FIM-92 Stinger.

«Все поступает со складов греческой армии на островах», - говорится в сообщении.

При этом, как утверждает СМИ, правительство Греции скрывает, какое оружие и в каких количествах оно поставило Киеву или планирует это сделать.

Ранее сообщалось, что Испания готовит поставки зенитных ракет и танков Украине. Так, правительство страны планирует передать немецкие танки Leopard A4, которые «десятилетия находятся в спячке». Сообщается, что 40 танков могут быть восстановлены и переданы украинским войскам