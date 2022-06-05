Fox News: американские военные могут остаться без оружия из-за одного решения Китая

Отмечается, что в самих Соединенных Штатах производить и добывать эти материалы трудно из-за того, что эти процессы ограничены строгим экологическим законодательством.

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Если в Китайской Народной Республике решат перестать поставлять редкоземельные минералы в Соединенные Штаты Америки, то американские военные могут остаться без оружия, говорится в материале Fox News.

«Без этого ресурса перестанут летать самолеты, остановятся танки, а у военных могут возникнуть проблемы со связью», - пишет издание.

В статье было подчеркнуто, что под контролем Пекина находится практически 90% мировых поставок редкоземельных минералов, а в самих Соединенных Штатах производить и добывать эти материалы трудно из-за того, что эти процессы ограничены строгим экологическим законодательством.

«Американские истребители F-35, танки M1Abrams, ракеты класса "земля-воздух" состоят из этих материалов. Монополия Пекина на редкоземельные минералы угрожает национальной безопасности США», - говорится в материале.

Ранее сложивший оружие украинский военный раскритиковал оружие, которое Штаты поставляют Киеву. По его словам, в лучшем случае срабатывает одна из четырех противотанковых Javelin - у остальных наблюдаются постоянные осечки.