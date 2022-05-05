«Были осечки, аккумуляторы просрочены»: боец ВСУ рассказал, какое оружие США поставляют Украине

По его словам, иногда американские ракеты взрываются гораздо раньше, чем должны, а у части поставленного из-за океана оружия уже давно истек срок эксплуатации.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сложивший оружие боец ВСУ Вадим Жолко раскритиковал американское оружие, которое США поставляют Украине. По его словам, в лучшем случае срабатывает одна из четырех противотанковых Javelin - у остальных наблюдаются постоянные осечки.

«Военная помощь от Соединенных Штатов Америки, на мой взгляд, была слишком перехвалена, потому что хваленые ПТУРы и гранатометы, их “Джавелины” и NLAW были очень сильно разрекламированы, они показали себя на практике не такими, какие они есть на самом деле», - сказал он.

По его словам, иногда американские ракеты взрываются гораздо раньше, чем должны, а у части поставленного из-за океана оружия уже давно истек срок эксплуатации.

«Были осечки, стреляет обычно одна из четырех, и то бывают неразрывы, либо же вообще в 50 метрах разрывались, не долетая до цели. Было большинство таких, у которых аккумуляторы просрочены», - добавил Жолко.

Ранее сложивший оружие боец украинского националистического батальона рассказал о боевых наркотиках, которые для подавления страха употребляли боевики. Такие вещества, по словам молодого человека, поставлялись волонтерами.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.