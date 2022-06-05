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Россияне рассказали, сколько хотели бы скопить к выходу на пенсию

Виктория Ивашечкина
13:44 05.06.2022
При этом 20% участников опроса надеются на финансовую поддержку от своих детей и внуков.
Россияне рассказали, сколько хотели бы скопить к выходу на пенсию
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Большинство россиян хотели бы скопить к выходу на пенсию четыре-пять миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании одной из российских инвестиционных компаний. При этом около 10% участников опроса считают, что прожить на пенсию реально и откладывать средства необязательно.

«Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни», - говорится в исследовании.

Другие 20% надеются на финансовую поддержку от своих детей и внуков.

«Каждый второй из тех, кто собирается полагаться на свои сбережения, называет сумму накоплений, равную четырем-пяти миллионам рублей», - сказано в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.

При этом 30% хотели бы иметь более пяти миллионов рублей, оставшаяся часть опрашиваемых - два-четыре миллиона рублей. При этом только 11% россиян откладывают на пенсию.

С 1 июня текущего года в России вступило в силу постановление, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и пенсии неработающих пенсионеров были повышены на 10%. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается

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