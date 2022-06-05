В ДНР сообщили, что украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДНР сообщили, что украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске.
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В ДНР сообщили, что украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДНР сообщили, что украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске.
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