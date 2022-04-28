Материалы следствия: что известно об ударе ВСУ по Краматорску «Точкой-У»

Десятки людей погибли после удара ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска. По данным Минобороны РФ, такие ракеты используются только ВСУ.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В момент взрыва на вокзале находились сотни людей. Более пятидесяти из них погибли. Свыше ста ранены. Доказательства на месте трагедии фиксируют очевидцы.

Попытки обвинить российских военнослужащих быстро прекратились, а потом и вовсе исчезли из зарубежной информационной повестки. Тактическая ракета «Точка-У» стоит на вооружении украинской армии и не используется нашими войсками.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.