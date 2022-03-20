Армия С семи тысяч метров: кадры уничтожения танка ВСУ комплексом «Вихрь» с вертолета Ка-52 ВКС РФ Звено вертолетов ликвидировало технику противника без входа в зону поражения ПВО с режима висения. © Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» вертолетом армейской авиации ВКС РФ. Звено вертолетов Ка-52 ликвидировало технику противника с режима висения, без входа в зону поражения ПВО с расстояния свыше 7 тысяч метров. Армейская авиация РФ в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Ранее Минобороны показало видео уничтожения склада вооружения ВСУ вертолетом Ка-52. Камеры запечатлели момент удара, произведенного им в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика