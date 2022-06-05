По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 3 416 украинских танков и других боевых бронированных машин.

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ВКС России на окраине Киева уничтожили танки Т-72, поставленные восточноевропейскими странами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоно-ремонтного предприятия», - сказал он.

По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 3 416 украинских танков и других боевых бронемашин.

Кроме того, в ходе операции Вооруженным силам Российской Федерации на Украине удалось уничтожить 189 самолетов, 129 вертолетов, 1 114 БПЛА, 330 ЗРК, 470 установок РСЗО, 1 778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 419 единиц военной автоспецтехники.

Ранее российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения танка вооруженных сил Украины противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» вертолетом армейской авиации ВКС России.

Утром 24 февраля Россия начала специальную операцию по защите населения народных республик Донбасса. Впоследствии было подчеркнуто, что в отношении действий РФ не может быть использована формулировка «оккупация» - военная операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.