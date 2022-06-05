НМ ДНР: украинские националисты уничтожили шахту им. Челюскинцев минометами, «Градами» и «Ураганами»

В общей сложности, по информации представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, за прошлые сутки ВСУ 62 раза обстреляли Донецк.

© Видео: Народная милиция ДНР © Фото: Народная милиция ДНР

Украинские националисты уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке минометами, реактивными системами залпового огня « Град» и «Ураган». Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

«Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, "Градов" и "Ураганов», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В общей сложности, по информации представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, за прошлые сутки ВСУ 62 раза обстреляли город. В результате действий украинских националистов скончались пять человек, пострадали еще 24, в том числе ребенок.

Ранее «Звезда» показала видео последствий мощного обстрела со стороны украинских войск в центре Донецка - воспламенилось несколько машин, в асфальте образовались воронки, а в окнах домов выбиты стекла.