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Эксперт назвал преимущества хранения сбережений россиян в золоте

Виктория Ивашечкина
10:37 05.06.2022
По словам Дмитрия Голубовского, в России будет продолжаться «дедолларизация» банковской системы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Vitaly Ivanov, Russian Look, globallookpress
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Финансовый консультант Дмитрий Голубовский в беседе со «Звездой» рассказал о выгоде хранения сбережений россиян в золоте. По мнению эксперта, сейчас, на фоне антироссийских санкций ЕС и США, смысла держать деньги в валюте нет.

«Я считаю, что золото сейчас дешево. Но оно будет дорожать по отношению ко всем валютам, потому что инфляция в мире остается высокой. И золото является с этой точки зрения единственной альтернативой валютного сбережения. Особенно в России, где валютные сбережения становятся все больше и больше не актуальными. Потому что, как сказал министр финансов Антон Силуанов: "Доллар и евро для нас превращаются в токсичные валюты"», - подчеркнул Голубовский.

По словам эксперта, в России будет продолжаться «дедолларизация» банковской системы. По мнению Голубовского, «недалек тот день, когда валютных депозитов просто не будет».

«По ним и так сейчас можно получить минимальные проценты. Выдача наличных затруднена в связи с тем, что США и ЕС не ввозят в нашу страну банкноты. Поэтому смысла держать деньги в валюте нет. Единственной надежной валютой является золото. В России оно актуально в двух качествах: как деньги и как лучшая альтернатива любому валютному депозиту. Кроме того, рубль сейчас очень сильно укрепился, потому что наблюдается огромный профицит торгового баланса из-за санкций», - подытожил финансовый консультант.

Ранее в США заявили, что после того, как президент России Владимир Путин принял решение продавать газ в Европу за рубли, курс российской валюты укрепился.

Помимо этого, Минфин объяснил смягчение валютного контроля стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня валютной ликвидности на рынке. Ведомство также снизило требование по продаже валютной выручки экспортеров c 80% до 50%.

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