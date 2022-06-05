В военно-гражданской администрации города отметили, что местные жители после атаки Вооруженных сил Украины нуждаются в помощи, в населенном пункте нет электричества, закрыты магазины, отсутствует водоснабжение.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили жителям освобожденного города Красный Лиман несколько тонн гуманитарной помощи. В состав продуктовых наборов вошли крупы, мясные и рыбные консервы, макароны, масло, сладости. Местные жители рассказали российским военным, что отступающие подразделения ВСУ целенаправленно обстреливали жилые дома. Оценив последствия ударов, можно сделать вывод, что украинские военные использовали тяжелую артиллерии и реактивные системы залпового огня.

«Дом пострадал очень сильно, загорелась квартира. Прямое попадание с той стороны - и это наша «доблестная» украинская армия, потому что мы слышали выстрел и тут же взрыв», - рассказала местная жительница Антонина.

В военно-гражданской администрации отметили, что населенный пункт после атаки Вооруженных сил Украины нуждается в помощи, в городе нет электричества, закрыты магазины, отсутствует водоснабжение.

«Конечно, благодарны, спасибо вам большое за то, что вы нас защищаете, что оказываете помощь. Вот сейчас тем более уже жара: ни света, ни воды, холодильники не работают, у людей продукты быстро портятся», - поблагодарила жительница Красного Лимана Елена.

Доставленное продовольствие позволит жителям пережить непростой период до восстановления нормальной жизни, которым занимаются российские военнослужащие совместно с военно-гражданской администрацией Красного Лимана.

«Спасибо, что привезли гуманитарную помощь, мы этого ждали, и наконец дождались, думаю, что это будет не последняя, спасибо», - сказал местный житель Михаил.

Ранее стало известно, что в сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации гуманитарная помощь была доставлена для мирных жителей Луганской Народной республики. В первую очередь помощь из России получили женщины с детьми, пожилые люди и беженцы.



Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.