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Военные РФ доставили гуманитарную помощь на освобожденные территории ЛНР

Алиса Краузе
05:01 15.05.2022
Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населенных пунктов на освобожденной территории ЛНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В сопровождении военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации гуманитарная помощь была доставлена для мирных жителей Луганской народной республики.

В первую очередь помощь из России получили женщины с детьми, пожилые люди, беженцы. В состав продуктовых наборов вошли крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло и консервированные мясо и рыба.

«Мы едем по освобожденным населенным пунктам, в которых очень сложная обстановка с продовольствием. Люди нуждаются в продуктах первой необходимости, в средствах личной гигиены. Формируем продуктовые наборы, в которые входят крупы, подсолнечное масло, средства личной гигиены. Помимо этого, включаем сладости для детей, детское питание, подгузники», - отметил представитель гуманитарно-координационного центра Алексей, добавив, что гуманитарные акции носят регулярный характер.

За спиной у многих находящихся здесь людей страшный опыт выживания во время боевых действий. Так, один из беженцев, Тарас, прибыл на освобожденные территории ЛНР из Рубежного вместе с дочкой. Здесь намного безопаснее, чем там, и помогают хорошо.

«10 марта первые разрушения появились, поблизости от нас. А потом, 13 марта, наверно, автоматический миномет... украинский начал стрелять просто по домам. Мы с дочкой бежали в подвал, точнее в бомбоубежище... Стреляли через нас прям, через дворы... И мы в итоге приехали сюда. Здесь дают гуманитарную помощь», - поделился своей историей он.

В Минобороны России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который работает к круглосуточном режиме. В состав указанного штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов Российской Федерации.

Основными задачами Межведомственного координационного штаба являются оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской народных республик и обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.

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