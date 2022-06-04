Небо покоряется всем: как учат летному искусству курсанток Краснодарского военного училища

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Двери легендарного военного училища в Краснодаре открылись для девушек только в 2017 году, когда Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о создании первого подобного курса. В 2019 году в летное училище прошли отбор 15 девушек, в 2018 - также 15, а в первый год набора - 16.

Сейчас пятикурсницы уже проходят войсковую стажировку на многих военных авиабазах страны, где перед дипломами отрабатывают учебную программу прямо за штурвалами разных учебно-боевых самолетов.

Екатерина Захаржевская без пяти минут летчик дальней авиации. Сейчас она заканчивает пятый курс Краснодарского высшего авиационного училища. Но небо и управление учебно-боевыми самолетами познает здесь на Тамбовской авиабазе.

Под контролем летчика-инструктора Екатерина уже выполняет сама не только взлет и посадку, но и противоракетный и противоистребительный маневр, так называемую «змейку», и даже пролет на предельно малых высотах.

Перед очередным уроком в небе во время осмотра самолета Екатерина рассказала на каких самолетах дальней авиации хочет летать, когда закончит учебу. Уже сейчас она мыслит стратегически.

Учебные полеты у курсантов постоянно. Они должны набрать необходимое количество часов налета.

Таких как Екатерина в ВКС уже называют девушки с боевым характером. Они почти освоили военную профессию, которой раньше обучались только курсанты-мужчины. Но до сих пор эмоции зашкаливают в кабине после каждого полета и удачного приземления.

После выпускного, который пройдет в октябре, девушкам доверят пилотировать боевые МиГ и Су. Они первыми в истории России станут девушками-пилотами, управляющими в Воздушно-космических силах истребителями, фронтовыми бомбардировщиками, штурмовиками, самолетами-транспортниками и даже ракетоносцами дальней авиации.

Ранее курсанты Краснодарского летного училища Виолетта Марескина, Алла Самкова и Владислава Григоренко рассказали об особенностях учебы в заведении. Самое сложное, по признанию девушек - свыкнуться с реальность происходящего и побороть собственный страх перед многотонной крылатой машиной. Они напомнили, что к моменту выпуска у каждой из них будет по 250-300 часов налета.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.