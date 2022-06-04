Армия Армия Армия

Небо покоряется всем: как учат летному искусству курсанток Краснодарского военного училища

07:04 04.06.2022
Девушки проходят войсковую стажировку на многих военных авиабазах страны.
Небо покоряется всем: как учат летному искусству курсанток Краснодарского военного училища
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Двери легендарного военного училища в Краснодаре открылись для девушек только в 2017 году, когда Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о создании первого подобного курса. В 2019 году в летное училище прошли отбор 15 девушек, в 2018 - также 15, а в первый год набора - 16.

Сейчас пятикурсницы уже проходят войсковую стажировку на многих военных авиабазах страны, где перед дипломами отрабатывают учебную программу прямо за штурвалами разных учебно-боевых самолетов.

Екатерина Захаржевская без пяти минут летчик дальней авиации. Сейчас она заканчивает пятый курс Краснодарского высшего авиационного училища. Но небо и управление учебно-боевыми самолетами познает здесь на Тамбовской авиабазе.

Под контролем летчика-инструктора Екатерина уже выполняет сама не только взлет и посадку, но и противоракетный и противоистребительный маневр, так называемую «змейку», и даже пролет на предельно малых высотах.

Перед очередным уроком в небе во время осмотра самолета Екатерина рассказала на каких самолетах дальней авиации хочет летать, когда закончит учебу. Уже сейчас она мыслит стратегически.

Учебные полеты у курсантов постоянно. Они должны набрать необходимое количество часов налета.

Таких как Екатерина в ВКС уже называют девушки с боевым характером. Они почти освоили военную профессию, которой раньше обучались только курсанты-мужчины. Но до сих пор эмоции зашкаливают в кабине после каждого полета и удачного приземления.

После выпускного, который пройдет в октябре, девушкам доверят пилотировать боевые МиГ и Су. Они первыми в истории России станут девушками-пилотами, управляющими в Воздушно-космических силах истребителями, фронтовыми бомбардировщиками, штурмовиками, самолетами-транспортниками и даже ракетоносцами дальней авиации.

Ранее курсанты Краснодарского летного училища Виолетта Марескина, Алла Самкова и Владислава Григоренко рассказали об особенностях учебы в заведении. Самое сложное, по признанию девушек - свыкнуться с реальность происходящего и побороть собственный страх перед многотонной крылатой машиной. Они напомнили, что к моменту выпуска у каждой из них будет по 250-300 часов налета.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:36 Армия
Видео
Очистка местности от мин ВСУ: кадры работы саперов ЗВО в Харьковской области
04:40 В стране и мире
Берлускони заявил об изоляции Запада от всего остального мира
05:08 Армия
Видео
«Тропа выживания»: лучшие кадры сложнейшего этапа конкурса «Морской десант»
01:28 В стране и мире
CNN: США, Британия и ЕС обсуждают урегулирование украинского конфликта без Киева
02:00 В стране и мире
Макрон призвал мир уважать Россию ради дипломатического выхода из кризиса
Популярное
Новый владелец McDonald's рассказал о планах на открытие ресторанов сети
Видео
МО РФ: Киев снимает постановочные видео о якобы эффективном применении западного оружия
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Видео
Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.