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Сердце силы: уникальные кадры изнутри действующей шахтно-пусковой установки МБР

Вадим Синицын
14:43 05.06.2022
Защитное устройство шахтно-пусковой установки прикрывает ракету не только от снега и дождя, его главная задача – выдержать ядерный удар и не потерять работоспособность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военнослужащие ракетной части в Козельске согласились провести экскурсию для команды «Военной приемки». Журналистам удалось изнутри увидеть действующую шахтно-пусковую установку. Телевизионщиков еще никогда не пускали внутрь действующей шахты.

И «Сармат», и «Авангард» - ракеты шахтного базирования. Внутри шахтно-пусковых установок строгие правила секретности – саму ракету показывать нельзя. Однако можно посмотреть на работу сложнейших механизмов, которые защищают шахту от любых внешних воздействий. Защитное устройство шахтно-пусковой установки прикрывает ракету не только от снега и дождя, его главная задача – выдержать ядерный удар и не потерять работоспособность.

Кроме этих устройств, у российских ракет есть еще одна важная, но малоизвестная степень защиты. Это расстояние между шахтами. Даже если до позиционного района каким-то образом долетит ракета, то она никак не сможет поразить сразу все пусковые установки – в РВСН обязательно успеют ответить на любой удар потенциального агрессора. Все ракеты имеют минимальное время подготовки и пуска, которое при любом раскладе ситуации даёт им возможность провести пуск ракет в качестве встречно-ответного действия.

Команде «Военной приемки» также удалось узнать, как выглядит и функционирует система охраны периметра позиционного района, где расположены российские межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе «Сармат». Похожим образом охраняются некоторые участки государственной границы, однако у РВСН все устроено еще более серьезным образом.

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