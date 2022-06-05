Ракетная цитадель: как работает система охраны периметра позиционного района МБР

Похожим образом защищают некоторые особо охраняемые участки государственной границы, однако в позиционном районе все устроено даже более серьезно.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Межконтинентальные баллистические ракеты охраняются очень тщательно - здесь контрольно-следовая полоса, сейсмические датчики, камеры наблюдения. Похожим образом охраняются некоторые участки государственной границы. Команда передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда» узнала, как оберегают российские МБР.

На территории охраняемого периметра позиционного района, где расположены межконтинентальные баллистические ракеты, стоят укрепленные пулеметные точки и бронеколпаки. Один из многочисленных элементов системы охраны на территории боевой стартовой позиции – стрельбовая установка. Пулеметы в ней заряжены в любое время, восемь установок по десять стволов – эта машина способна выпустить настоящий шквал огня и стали. Она может вести как пулеметный, так и гранатометный огонь.

Системой дистанционно управляет оператор – он получает обзор из видеокамер. Также работают инфракрасные средства обнаружения, они позволяют обнаруживать посторонних в условиях ограниченной видимости.

Воздух контролируется плотным «колпаком» ПВО. Один из элементов противовоздушной обороны – техника для постановки аэрозольных полей, она нужна на крайний случай.

Изображение выводится на десяток мониторов, за которыми наблюдают офицеры дежурной смены. Охраняемые объекты могут располагаться глубоко под землей. Караульные помещения связаны переходами – строго подземными, все перемещение здесь скрытное. Пусковые установки ракет рассредоточены и максимально удалены друг от друга в позиционном районе – по принципу ракетных полков отдельного старта.



Ранее «Военная приемка» разобралась в техническом устройстве ракеты «Сармат» на примере ее предшественника «Воеводы», которому она придет на смену. Концептуально обе ракеты построены по одному принципу.