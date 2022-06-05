ОПК ОПК ОПК

Ракетная цитадель: как работает система охраны периметра позиционного района МБР

Вадим Синицын
10:01 05.06.2022
Похожим образом защищают некоторые особо охраняемые участки государственной границы, однако в позиционном районе все устроено даже более серьезно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Межконтинентальные баллистические ракеты охраняются очень тщательно - здесь контрольно-следовая полоса, сейсмические датчики, камеры наблюдения. Похожим образом охраняются некоторые участки государственной границы. Команда передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда» узнала, как оберегают российские МБР.

На территории охраняемого периметра позиционного района, где расположены межконтинентальные баллистические ракеты, стоят укрепленные пулеметные точки и бронеколпаки. Один из многочисленных элементов системы охраны на территории боевой стартовой позиции – стрельбовая установка. Пулеметы в ней заряжены в любое время, восемь установок по десять стволов – эта машина способна выпустить настоящий шквал огня и стали. Она может вести как пулеметный, так и гранатометный огонь.

Системой дистанционно управляет оператор – он получает обзор из видеокамер. Также работают инфракрасные средства обнаружения, они позволяют обнаруживать посторонних в условиях ограниченной видимости.

Воздух контролируется плотным «колпаком» ПВО. Один из элементов противовоздушной обороны – техника для постановки аэрозольных полей, она нужна на крайний случай.

Изображение выводится на десяток мониторов, за которыми наблюдают офицеры дежурной смены. Охраняемые объекты могут располагаться глубоко под землей. Караульные помещения связаны переходами – строго подземными, все перемещение здесь скрытное. Пусковые установки ракет рассредоточены и максимально удалены друг от друга в позиционном районе – по принципу ракетных полков отдельного старта.

Ранее «Военная приемка» разобралась в техническом устройстве ракеты «Сармат» на примере ее предшественника «Воеводы», которому она придет на смену. Концептуально обе ракеты построены по одному принципу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:11 В стране и мире
Путин назвал цель «возни» вокруг дополнительных поставок вооружений Киеву
09:30 В стране и мире
В здании СБУ в Мариуполе нашли рекламные буклеты блогера-националиста
08:55 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры запуска китайского корабля «Шэньчжоу-14» к орбитальной станции
07:52 В стране и мире
Власти Запорожья заявили, что рубль занял лидирующую позицию в регионе
05:05 В стране и мире
Видео
Командующий РВСН: 95% группировки находится в постоянной боевой готовности
Популярное
Спикер парламента Венгрии выразил обеспокоенность душевным состоянием Зеленского
Эксперт назвал признак, выдающий опасную для здоровья черешню
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Врач назвал условие для начала эпидемии оспы обезьян
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
МО РФ: Киев снимает постановочные видео о якобы эффективном применении западного оружия
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.