Умеет все: командир «Палантина» рассказал о преимуществах нового комплекса РЭБ

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Командир роты радиопомех Сергей рассказал, каким образом военнослужащие комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин» выполняют боевые задачи по выведению из строя беспилотных летательных аппаратов украинских военных в ходе спецоперации на Украине.

Сергей отметил, что военнослужащие его подразделения без проблем освоили современную радиоэлектронную технику. «Палантин» является новейшим комплексом, предельно прост в управлении и обслуживании.

«Мы засекаем канал управления беспилотного летательного аппарата противника, ставим помеху, чтобы оператор не мог управлять данным средством. Мы можем также заглушить сотовую связь и тактический интернет», - сказал он.

Комплекс РЭБ умеет самостоятельно обнаруживать и выводить из строя беспилотники противника, а также перехватывать сигнал и включать помехи. В результате БПЛА теряет связь с оператором на земле. «Палантин» обеспечивает в автоматизированном режиме вскрытие и подавление линий радиосвязи, в том числе цифровых.

Военнослужащий подчеркнул, что работа происходит точечно. При обнаружении сигнала он моментально подавляется.

Данный комплекс превосходит по своим возможностям российские средства РЭБ предыдущего поколения в несколько раз и в настоящее время не имеет аналогов по своим боевым возможностям ни в одной армии ведущих зарубежных государств.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы военнослужащих радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции. Войска РЭБ выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления войсками и оружием противника.