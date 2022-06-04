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Очистка местности от мин ВСУ: кадры работы саперов ЗВО в Харьковской области

Максим Крюков
05:36 04.06.2022
Взрывоопасные предметы увозят на полигон подрыва на специально оборудованном транспорте либо уничтожают на месте накладным зарядом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи по разминированию от неразорвавшихся боеприпасов ВСУ населенных пунктов в Харьковской области, которые были освобождены от украинских националистических формирований.

Саперные отряды совершают адресные выезды, реагируя на запросы местного населения по разминированию садовых участков и сельскохозяйственных угодий. По прибытии проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, после чего группа разминирования приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов, которые были заложены украинскими военными.

После определения степени опасности обнаруженные взрывчатые средства при возможности их транспортировки грузятся в автомобили. Для этого транспорт специально оборудован для безопасной перевозки песочным настилом и бронепластинами. Взрывоопасные предметы вывозятся на полигон подрыва, размещаются в окопе и подрываются с применением тротиловых зарядов.

Ежедневно военные инженеры ЗВО обнаруживают и извлекают из земли несколько десятков противотанковых и противопехотных мин на дорогах и сельскохозяйственных полях. При обнаружении мин инженерно-разведывательным дозором они деактивируются и проверяются на извлекаемость. Поврежденные или неисправные мины уничтожаются прямо на месте накладным зарядом.

Ранее сапер ВС РФ рассказал о разминировании завода «Азовсталь». Военнослужащий отметил, что скорость продвижения зависит от засоренности местности, главная цель саперов - расчистить территорию от боеприпасов.

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