Армия Ситуация в Мариуполе «Много свежих боеприпасов»: сапер ВС РФ рассказал о разминировании «Азовстали» Владислав Кустов Скорость продвижения зависит от засоренности местности, главная цель саперов - расчистить территорию от боеприпасов, отметил военнослужащий. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Специалист Международного противоминного центра Минобороны РФ с позывным «Матрос» рассказал «Звезде» о специфике работы на территории мариупольского завода «Азовсталь». «Боеприпасов находим много. Это противопехотные мины, кассетные боеприпасы, заряды от реактивной артиллерии. Весь спектр, от стрелкового оружия до крупных калибров. Работа затрудняется тем, что большое количество металлоконструкций, таких, как бетонные блоки с металлическими элементами и большое количество осколков», - сказал он. Военнослужащий отметил, что скорость продвижения зависит от засоренности местности, главная задача саперов - расчистить территорию от неразорвавшихся боеприпасов. «За скоростью никто не гонится. Нам главное - выполнить задачу и вернуться живыми и здоровыми», - отметил «Матрос». Российские саперы имеют огромный опыт разминирования. Они работали в Сирии, Лаосе. По словам «Матроса», сложнее всего выполнять задачи на подконтрольных объединенным силам территориях Украины. «Много свежих боеприпасов, не лежавших в земле. Они на поверхности. Сложнее всего с ними работать, потому что они имеют не истекший срок самоликвидации. Мы не знаем, когда были установлены и относимся к этому со всеми мерами предосторожности и по правилам техники безопасности», - сказал военнослужащий. Ранее корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев рассказал, как специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ проводят обучение саперов НМ ДНР. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика