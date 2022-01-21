РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения

Опубликованы эксклюзивные кадры перевооружения ракетного полка под Оренбургом на гиперзвуковые комплексы «Авангард». О поставках передовых ударных систем в РВСН накануне в ходе Дня военной приемки заявлял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Первый полк завершил перевооружение еще перед Новым годом, однако до этого момента видео с боевых позиций не публиковал никто.

«Авангард» - это уникальная межконтинентальная баллистическая ракета, аналогов которой в мире пока нет. Боевая часть представлена управляемым крылатым блоком, который может разгоняться до 30-ти тысяч километров в час. Против таких скоростей будет бессильна даже перспективная ПРО вероятного противника.

Так что с учетом «Авангарда» возможности российских РВСН по ядерному сдерживанию резко выросли. Впереди у оренбургских ракетчиков - перевооружение второго полка. Военнослужащие успешно прошли переобучение и готовы к выполнению поставленных задач.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Кирилл Ховрин