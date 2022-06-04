Неизвестный напал с ножом на людей в больнице в Лос-Анджелесе

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По меньшей мере три человека получили ножевые ранения в пятницу днем в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Об этом пишет газета Los Angeles Times, ссылаясь на заявления местных властей.

По информации источника в правоохранительных органах, жертвами стали врач и две медсестры. Представитель пожарной охраны города подтвердил, что три человека были доставлены в травматологический центр в критическом состоянии.

Как сообщает издание, вооруженный ножом подозреваемый забаррикадировался в одной из палат больницы, а местная полиция потребовала, чтобы находившиеся там люди покинули здание. На место происшествия были вызваны офицеры спецназа, они прибыли в больницу через полтора часа. Органы правопорядка попросили пожарных оставаться на месте происшествия.

Ранее стало известно, что в медицинском центре в городе Талса (штат Оклахома) неизвестный мужчина открыл стрельбу, в результате которой, по данным местной полиции, есть погибшие. По предварительным данным органов правопорядка, стрелок был нейтрализован.