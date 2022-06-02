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Не менее 4 погибших: неизвестный устроил массовую стрельбу в медцентре в Оклахоме

Максим Крюков
02:31 02.06.2022
По данным местной полиции, стрелок был ликвидирован.
Не менее 4 погибших: неизвестный устроил массовую стрельбу в медцентре в Оклахоме
© Фото: @JTyreeWX, Twitter
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В медицинском центре в городе Талса (штат Оклахома) неизвестный мужчина открыл стрельбу, в результате которой, по данным местной полиции, есть погибшие. Об этом сообщает телеканал KJRH.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. По предварительным данным полиции, стрелок был нейтрализован.

«Я не знаю, мы ли его застрелили, или он застрелился сам», - сказал один из полицейских в эфире телеканала.

О причинах поступка и состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один человек погиб и семеро пострадали в результате стрельбы на фестивале в городе Тафт в американском штате Оклахома. По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний мужчина.

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