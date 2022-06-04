Опубликованы кадры с вероятного места убийства 17-летней девушки в Подмосковье

По сообщениям СМИ, в убийстве подозревают возлюбленного погибшей.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Телеканал «Звезда» публикует кадры с вероятного место убийства 17-летней девушки в Московской области. Ее тело с колото-резаными ранами обнаружили в заброшенном здании в селе Немчиновка Одинцовского городского округа.

По факту убийства Главным следственным управлением СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело. На контроль его взяла региональная прокуратура.

По сообщениям ряда СМИ, в убийстве подозревают возлюбленного погибшей. По предварительным данным, молодые люди поссорились, мотивом преступления могла стать ревность. Подозреваемый якобы уже задержан и допрашивается следователями.