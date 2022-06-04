Bloomberg: в стратегию национальной безопасности США внесли новые пункты

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Специальная военная операция Российской Федерации по защите и освобождению Луганской и Донецкой Народных республик привела к тому, что администрации президента США Джо Байдена пришлось пересмотреть готовящуюся новую версию стратегии национальной безопасности. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По их данным, ранние варианты документа, который еще требует доработки, показывают, как изменяются приоритеты Соединенных Штатов в ответ на спецоперацию РФ и улучшение взаимоотношений между Москвой и Пекином.

Как отмечает издание, обновленный вариант стратегии американские власти планировали еще в январе, однако возросшая напряженность вокруг Украины вынудила их пересмотреть свои планы. К настоящему моменту сроки публикации всё еще не определены и, как рассказал источник агентства, проект еще может претерпеть определенные изменения.

В новой стратегии нацбезопасности США, помимо роли Азии, отмечается также важность Европы, что несколько разнится с более ранней версией, в которой больше внимания уделялось КНР. При этом авторы текста утверждают, что события в Европе и Азии неразрывно связаны между собой.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что новая стратегия НАТО коснется сдерживания РФ. Сообщается, что новая стратегия НАТО будет проработана и обсуждена на саммите в Мадриде в июне.