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Лавров: Россия существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей в 2022 году

Ян Брацкий
21:40 04.06.2022
Как отметил министр иностранных дел РФ, Москва больше не допустит, чтобы критически важные сферы жизнедеятельности государства зависели от инвестиций и технологий из западных стран.
Лавров: Россия существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей в 2022 году
© Фото: МИД РФ
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Никаких существенных потерь в связи с новыми европейскими санкциями российский бюджет не понесет. Более того, Россия в 2022 году существенно увеличит прибыть от экспорта энергоносителей за счет поставок на альтернативные рынки.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Что касается нас, шестого пакета санкций, ограничений поставок углеводородов по морю. Нефть, по большому счету, не подчиняется политике, на нее есть спрос. Нефтяные рынки не следуют политическим "приказам", "капризам". У нас есть альтернативные рынки сбыта, на них мы уже увеличиваем продажи. Учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у нас нет никаких потерь бюджета. Наоборот, в этом году существенно увеличим прибыль, получаемую от экспорта наших энергоносителей», - сказал глава дипведомства.

Из сложившейся ситуации Москва вынесла все необходимые уроки, пояснил министр, и никогда больше не допустит, чтобы критически важные сферы жизнедеятельности государства зависели от инвестиций и технологий из западных стран.

Несмотря на очевидный провал санкционной политики коллективного Запада, спираль ограничений продолжает закручиваться. Сегодня замглавы польского МИД Павел Яблоньский заявил о начале подготовки властями Евросоюза седьмого пакета антироссийских санкций. В него могут войти эмбарго на поставки российских энергоносителей, запрет на экспорт технологий и отключение всех банков РФ от системы SWIFT.

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