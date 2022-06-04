Как утверждается, американское Министерство внутренней безопасности, которое занимается сбором разведданных о гражданах США в рядах иностранных добровольцев на Украине, обеспокоено возвращением неонацистов на родину.

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В рядах вооруженных сил Украины проходят службу граждане Соединенных Штатов, которые известны на родине крайне правыми взглядами, говорится в материале The Grayzone.

«В то время как Соединенные Штаты погрузились в траур после серии массовых расстрелов, американские националисты набираются боевого опыта с передовым оружием на Украине», — пишет корреспондент Александр Рубинштейн.

Журналист считает, что американское Министерство внутренней безопасности, которое занимается сбором разведданных о гражданах США в рядах иностранных добровольцев на Украине, обеспокоено возвращением неонацистов в страну.

Ранее военный историк, политолог, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов в беседе со «Звездой» раскрыл значение символики нацбатальона «Азов»*. Эксперт отметил, что боевики настаивают на том, что их эмблема якобы не является повторением нацистской символики времен Второй мировой войны.

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.