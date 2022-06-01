Байден объявил о передаче партии военной помощи для Украины с РСЗО HIMARS

Ранее в Кремле заявили, что подобные поставки из-за океана отбивают у Киева желание вести мирные переговоры.

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Президент США Джо Байден объявил об очередном пакете помощи для Украины. Среди прочего, он включает поставки официальному Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с необходимыми для них боеприпасами.

«Сегодня я объявляю о выделении нового важного пакета помощи в сфере безопасности, который призван оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, США имеют возможность продолжать поставки Украине большего объема оружия», - говорится в письменном заявлении главы Белого дома.

Ранее Кремль направил всем западным странам ноту о недопустимости поставок вооружений на Украину, предупредив, что любые подобные грузы ВС РФ будут рассматривать в качестве целей.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки американских вооружений Украине не пробуждают у Киева желания возобновить мирные переговоры. По мнению представителя Кремля, Вашингтон старательно подливает масла в огонь, чтобы воевать с Россией до последнего украинца.