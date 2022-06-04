В стране и мире Украина попросила у Германии подводные лодки Ян Брацкий До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал Киеву современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. © Фото: httpswww.rada.gov.ua Читайте нас на: Украина рассчитывает получить от Германии подводные лодки. Об этом на встрече с главой Минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. «Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы», - заявил парламентарий на встрече. Ранее стало известно, что власти Германии в ближайшее время организуют поставки Киеву современных систем противовоздушной обороны IRIS-T. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Страны коллективного Запада накачивают Украину вооружением на фоне российской специальной операции по защите Донбасса. Москва начала ее 24 февраля. По заверению Кремля, главные цели мероприятий: защита мирных жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика