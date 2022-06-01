В стране и мире Украина получит от Германии современные системы ПВО Ян Брацкий Кроме того, Киев получит от Берлина современную радиолокационную станцию. © Фото: Georgios Pazios, Wikimedia Читайте нас на: Власти Германии в ближайшее время организуют поставки Киеву современных систем противовоздушной обороны IRIS-T. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «В ближайшие недели мы осуществим дальнейшие поставки оружия. К примеру, правительство решило поставить системы IRIS-T - это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», - цитирует ТАСС выступление Шольца в бундестаге. Накануне стало известно, что Германия и Греция договорились о поставках Афинами танков советского производства на Украину. В обмен на это Берлин пообещал передать греческим властям современные боевые бронемашины. По словам Шольца, аналогичные переговоры проходят и с польской стороной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика