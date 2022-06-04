Начальник войск РХБЗ наградил проходящих лечение участников спецоперации на Украине

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В Сергиевом Посаде, в филиале Военно-клинического госпиталя имени Вишневского начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине.

«Я поздравляю всех военнослужащих с высокими наградами. Вы добросовестно исполняли свои обязанности. Самое главное - вам удачи. Никогда не унывать. Победа будет за нами, всем спасибо», - сказал генерал-лейтенант Игорь Кириллов, обращаясь к военнослужащим.

Среди наград, которые были вручены, Ордена Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу», «Суворова» и «Жукова».

Все награжденные говорили о том, что помогали простым мирным жителям Донбасса, которым так нужна эта помощь. Раненые стремятся как можно скорее пройти курс реабилитации, чтобы снова вернуться к своим боевым товарищам.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.