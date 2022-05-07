В госпитале Вишневского вручили государственные награды участникам спецоперации

Заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил государственные награды, в том числе пять орденов «Мужества», три медали «Суворова» и знак отличия ордена «Святого Георгия - Георгиевский Крест» IV степени.

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В центральном военном клиническом госпитале имени А.А.Вишневского Министерства обороны РФ военнослужащим-участникам специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской республик вручили государственные награды и праздничные наборы.

Заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил государственные награды, в том числе пять орденов «Мужества», три медали «Суворова» и знак отличия ордена «Святого Георгия - Георгиевский Крест» IV степени. Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

«В филиале Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского создан реабилитационно-образовательный центр для обучения и подготовки военнослужащих, там у вас есть возможность подготовиться к новому виду служебной деятельности и дальнейшему прохождению военной службы в военных комиссариатах субъектов Российской Федерации, воинских частях, учреждениях и организациях Минобороны России», - отметил Юрий Бобров.

Министром обороны Российской Федерации принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции (по желанию).

Также в канун главного праздника страны - Дня Победы - губернатор Костромской области Сергей Ситников приехал поддержать военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции находящихся на излечении.

В ЦВКГ имени А.А. Вишневского проходят лечение также военнослужащие из Костромской области. Глава региона поблагодарил военных за службу, пожелал скорейшего выздоровления и передал подарки с Родины.

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

Ранее заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков наградил государственными наградами военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР. Военнослужащим в реабилитационно-образовательном центре было вручено семь государственных наград.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов