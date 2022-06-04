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МО РФ: киевский режим использует жилые дома, школы и детские сады в военных целях

17:05 04.06.2022
Так, в Харькове во дворах многоквартирных домов были оборудованы огневые позиции и размещены артиллерийские орудия.
МО РФ: киевский режим использует жилые дома, школы и детские сады в военных целях
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Киевский режим использует жилые дома, школы и детские сады в военных целях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Межведомственный координационный штаб Российской
Федерации по гуманитарному реагированию продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины жилых домов, школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры в военных целях», - сказал он.

Так, в Харькове во дворах многоквартирных домов были оборудованы огневые позиции и размещены артиллерийские орудия. При этом украинские военнослужащие запрещают жителям покидать свои квартиры якобы для их безопасности.

«В Славянске...в школах № 5 и № 6, музыкальной школе, железнодорожном училище, химико-механическом техникуме и интернате размещены боевики украинских националистических формирований, а на территории комбикормового завода – тяжелое вооружение и бронетехника», - добавил Мизинцев.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, в Дружковке в ДНР в здании школы № 1 украинские военные оборудовали пункт управления. Также во дворах многоквартирных домов по улице Соборной бойцы ВСУ разместили РСЗО, при этом жителей умышленно не эвакуировали.

Ранее «Звезда» в новом ролике, снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов, рассказывала, как боевики нацбатальонов буквально выкидывали людей из своих домов, забирали еду, ценные вещи и оборудовали огневые точки в жилых районах.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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