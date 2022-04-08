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#Материалы следствия: как боевики нацбатов грабили квартиры мариупольцев и оборудовали там огневые точки

08:57 08.04.2022
Националисты морили голодом жителей города, опустошали их продуктовые запасы, уничтожали их дома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жители Мариуполя сидели в подвалах неделями - националисты не выпускали их, не давали ни еды, ни воды. А те, кто пытались вступить с ними в переговоры, не возвращались. Об этом и других преступлениях боевиков - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

Националисты морили голодом людей в Мариуполе, опустошали их продуктовые запасы. Пока мирных жителей силой удерживали в подвалах, боевики нацбатальонов занимались мародерством в их квартирах, оборудовали там огневые точки. Украинские националисты стреляли по мирным жителям, уничтожали их дома.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

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