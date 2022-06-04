Овечкин вышел на второе место по сумме заработанных в НХЛ денег

За 17 сезонов за океаном, российский нападающий успел заработать более 137 миллионов долларов.

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Звезда мирового хоккея и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на второе место по сумме денег, заработанных за карьеру в НХЛ. На протяжении 17 сезонов за океаном, российский нападающий стал богаче более чем на 137 миллионов долларов, пишет издание CapFriendly.

Лидирует в списке хоккеистов-богачей кумир болельщиков сборной Канады и форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на банковских счетах которого хранится 138 миллионов долларов. Знаменитый чех Яромир Ягр со 128 миллионами долларов замыкает тройку самых финансово успешных игроков НХЛ.

В первую пятерку также входит одноклубник Кросби россиянин Евгений Малкин, успевший заработать на льду 118 миллионов долларов. Напомним, Александр Овечкин выступает за Вашингтон с 2005 года. В 2018 году хоккеист вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.

Ранее нападающий Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Оттава Сенаторз». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Овечкина и компании.