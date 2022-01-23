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Овечкин стал первой звездой матча Washington Capitals с Ottawa Senators

Алиса Кононенко
06:58 23.01.2022
Встреча завершилась победой Washington Capitals в овертайме со счетом 3:2.
Овечкин стал первой звездой матча Washington Capitals с Ottawa Senators
© Фото: Vit Simanek CTK Globallookpress
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Российский нападающий клуба Washington Capitals Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата NHL с Ottawa Senators.

Встреча завершилась победой Washington Capitals в овертайме со счетом 3:2.  В третьем периоде Овечкин сравнял счет, оформив дубль за 8 минут. Вторую шайбу он отыграл на 42 минуте матча.

Для российского форварда эта игра стала уже 1239-й в NHL, что позволило ему обойти известного американского нападающего Дага Уэйта. Таким образом, Овечкин единолично занял 99-е место в истории NHL по этому показателю.

Второй и третьей звездой встречи стали нападающие Никлас Бекстрем и Том Шабо.

Напомним, Александр Овечкин выступает за Washington Capitals с 2005 года. В 2018 году хоккеист вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.  

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